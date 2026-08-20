Nuh Cimento Sanayii hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nuh Cimento Sanayii liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nuh Cimento Sanayii die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.42 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.09 TRY je Aktie erzielt worden.

Nuh Cimento Sanayii hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.51 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.20 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch