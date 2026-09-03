NuGen Medical Devices legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NuGen Medical Devices hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 0.0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch