Nudge Rewards maintient sa trajectoire de croissance rapide en nommant un nouveau directeur du financement et des vétérans de l'industrie à son conseil

TORONTO, 5 février 2020 /CNW/ - Nudge Rewards, une solution de premier plan pour la communication mobile de première ligne destinée aux marques axées sur l'expérience, annonce aujourd'hui la venue d'un nouveau directeur du financement et de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction pour mettre au point des plans de revenus ambitieux comme suite à la croissance record enregistrée en 2019. Brennan Wilkie se joint à la société à titre de directeur du financement alors que Bryan Pearson et David Brennan siégeront dorénavant au conseil d'administration.

Au cours des trois dernières années, la société a constaté que les marques disent avoir davantage besoin de moyens plus pertinents et plus efficaces pour établir un contact avec leur première ligne. Elles cherchent à uniformiser l'exécution et le rendement tout en améliorant la rétention du personnel, et ce, au sein du marché du travail le plus complexe depuis des décennies. Dans la dernière année, les revenus de Nudge ont bondi de 200 % alors que son personnel a crû de 40 %. La société a aussi annoncé une ronde de croissance de l'ordre de 12 millions $ dirigée par Jump Capital, de Chicago.

Brennan Wilkie pilotera la prochaine phase de croissance de l'entreprise, tirant parti de ses 15 ans d'expertise en mobilisation des employés et en consignation d'information en matière d'expérience client. Alors qu'il travaillait à InMoment, un chef de file de l'analyse et de la rétroaction infonuagiques, Wilkie a assumé deux fonctions concurremment, soit celle de vice-président directeur de la stratégie expérientielle de la clientèle, et chargé de pays pour le Canada. Étant l'un des praticiens de l'expérience client les plus réfléchis de l'industrie, Wilkie partage avec Nudge une passion commune envers le lien inextricable qui unit l'expérience client et l'expérience employé. Il jouera un rôle pivot en aidant les marques visionnaires à exploiter le potentiel de leurs associés.

Bryan Pearson intègre le conseil d'administration de Nudge en tant qu'ancien président et ancien chef de la direction à LoyaltyOne, s'appuyant sur de vastes connaissances de la vente au détail et des expériences améliorées pour l'acheteur. Fort de son expertise de grand spécialiste qu'il a acquise grâce à des centaines de millions de relations avec des clients et des employés sur une période de 25 ans, Bryan Pearson est un penseur influent en matière de loyauté professionnelle. Il a d'ailleurs écrit deux livres de la série The Loyalty Leap et collabore régulièrement à des publications informatives de premier rang.

David Brennan a également été nommé récemment au conseil d'administration de Nudge. Il a assumé plusieurs rôles de leader, dont celui de directeur général à Achievers, où il a aidé à implanter la reconnaissance de l'employé en tant que catégorie de marché, transformant la manière dont les entreprises considèrent la mobilisation des employés et la technologie comme facilitateur. Il est actuellement directeur financier à ecobee, une entreprise fournissant des appareils pour la maison intelligente.

« Au nom de Nudge et de notre conseil d'administration, je suis plus que ravie d'accueillir dans l'équipe Brennan, Bryan et David », soutient Lindsey Goodchild, chef de la direction de Nudge Rewards. « Ce sont des cadres supérieurs chevronnés qui ont su transformer non seulement une entreprise, mais une industrie tout entière (et même deux!). Nous sommes plus confiants que jamais dans le prochain chapitre de notre croissance alors que nous concrétisons nos plans pour transformer numériquement l'expérience de la plus grande main-d'œuvre du monde. »

Affichant huit trimestres consécutifs de croissance, Nudge consolide sa position de leader du marché alors que les marques axées sur l'expérience cherchent des moyens plus pertinents pour échanger avec leurs associés de première ligne.

À propos de Nudge Rewards

Notre entreprise s'est donné la mission de relier des marques axées sur l'expérience avec leurs employés de première ligne de façon significative afin de stimuler leur potentiel de rendement. Notre solution mobile est propulsée par la théorie comportementale, la mécanique sociale et la ludification, offrant une manière véritablement inédite d'influencer les principales forces commerciales en fournissant des constatations qui importent. Jusqu'à maintenant, nous avons donné 15 millions de coups de pouce en première ligne, cumulant une note moyenne de 4,7 à la suite de milliers d'évaluations d'applications partout dans le monde. Pour en apprendre plus, visitez le www.nudgerewards.com.

SOURCE Nudge Rewards