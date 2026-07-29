Nucor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nucor hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.60 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 10.40 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch