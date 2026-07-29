|
29.07.2026 06:37:00
Nucor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nucor hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 5.04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.60 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 10.40 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow schlussendlich stärker -- SMI schliesst nach neuem Rekord höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot - Nikkei und KOSPI sacken ab
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex legten am Dienstag zu. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es überwiegend bergab.