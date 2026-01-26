Nucor Aktie 958362 / US6703461052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.01.2026 22:46:04
Nucor Corp. Reports Drop In Full Year Income
(RTTNews) - Nucor Corp. (NUE) reported earnings for full year that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.744 billion, or $7.52 per share. This compares with $2.027 billion, or $8.46 per share, last year.
Excluding items, Nucor Corp. reported adjusted earnings of $1.789 billion or $7.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.7% to $32.494 billion from $30.734 billion last year.
Nucor Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.744 Bln. vs. $2.027 Bln. last year. -EPS: $7.52 vs. $8.46 last year. -Revenue: $32.494 Bln vs. $30.734 Bln last year.
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.01.26
|Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.01.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
12.01.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Nucor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.01.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.12.25