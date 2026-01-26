Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’011 0.6%  Bitcoin 68’411 1.6%  Dollar 0.7770 0.2%  Öl 65.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor
Suche...

Nucor Aktie 958362 / US6703461052

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 22:46:04

Nucor Corp. Reports Drop In Full Year Income

Nucor
139.39 CHF -2.29%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Nucor Corp. (NUE) reported earnings for full year that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.744 billion, or $7.52 per share. This compares with $2.027 billion, or $8.46 per share, last year.

Excluding items, Nucor Corp. reported adjusted earnings of $1.789 billion or $7.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.7% to $32.494 billion from $30.734 billion last year.

Nucor Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.744 Bln. vs. $2.027 Bln. last year. -EPS: $7.52 vs. $8.46 last year. -Revenue: $32.494 Bln vs. $30.734 Bln last year.

Nachrichten zu Nucor Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?