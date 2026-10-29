Nucor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nucor präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.80 USD, nach 2.63 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32.02 Prozent auf 11.25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch