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31.08.2026 06:37:00
Nubeva Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nubeva Technologies hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.1 Millionen CAD – ein Plus von 62.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nubeva Technologies 0.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Nubeva Technologies ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Nubeva Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6.76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.69 Millionen CAD im Vergleich zu 0.74 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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