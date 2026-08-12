Nu Skin Enterprises: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nu Skin Enterprises hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -5.14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 320.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 386.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch