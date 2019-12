NTT vérifie la technique de « transmission par division directe du spectre », laquelle décompose et recombine le spectre d'un signal sans fil transmis à un satellite

- Pour une utilisation efficace des transpondeurs de satellite et des communications plus sûres -

TOKYO, 16 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Telegraph and Telephone Corporation (ci-après NTT) a mis au point une technique intitulée « transmission par division directe du spectre » (DSDT, « Direct Spectrum Division Transmission ») laquelle divise le spectre de signaux de communications de satellites en sous-spectres multiples, puis réalise les communications après les avoir attribués aux créneaux de fréquences inutilisées de la bande d'exploitation d'un transpondeur (*1) dans l'espace, et enfin recombine les sous-spectres divisés en un seul signal porteur. L'applicabilité de cette technique a été vérifiée par des expériences sur satellites.

Simplement par le fait de fixer un « adaptateur DSDT » sur le modem existant du satellite (*2), le spectre du signal peut être décomposé et recombiné de façon à ce que les ressources de fréquences inutilisées et dispersées à travers la bande d'exploitation du transpondeur puissent servir sans affecter les signaux existants des autres usagers partageant le même transpondeur. Cette technique en outre renforce la sûreté des communications en divisant le signal en sous-spectres multiples dans le transmetteur et en recombinant ces sous-spectres multiples dans le signal original dans le récepteur.

NTT a réalisé des expériences par satellites sur un prototype en préproduction afin de montrer que la technique proposée est un moyen pratique d'exploiter des ressources de fréquences non utilisées et dispersées sur le transpondeur du satellite. Par la suite, NTT étudiera une méthode efficace pour l'attribution de ressources de fréquences non utilisées à de multiples usagers partageant le même transpondeur et l'amélioration supplémentaire de l'efficacité spectrale des transpondeurs de satellite.

Glossaire

(*1) Nœud de relais dans l'espace, lequel reçoit un signal sans fil à partir d'une station terrienne et le retransmet vers la Terre après l'avoir amplifié, avoir converti sa fréquence, etc.

(*2) Élément de matériel équipé d'une fonction qui module l'information et génère un signal Tx, de même qu'une fonction qui démodule le signal reçu et extrait l'information.

https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/191211a.html

Annexes

Fig. 1 : concept de division et de recombinaison du spectre

https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/image/191211aa.gif

Fig. 2 : technique de modification du spectre

https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/image/191211ab.gif

Fig. 3 : technique de combinaison synchrone du spectre

https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/image/191211ac.gif

Fig. 4 : exemples de division du spectre

https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/image/191211ad.gif

Fig. 5 : paramètres expérimentaux

https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/image/191211ae.gif

Fig. 6 : graphique des TEB (taux d'erreur binaire) dans les expériences de satellites

https://www.ntt.co.jp/news2019/1912e/image/191211af.gif