NTT DATA INTRAMART: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NTT DATA INTRAMART hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 58.51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46.91 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NTT DATA INTRAMART im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch