NTPC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NTPC veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 7.25 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NTPC 5.23 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 542.70 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 21.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 447.86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch