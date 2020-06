NSW va accueillir les matchs de la Coupe du monde féminine de football de la FIFA en 2023™

SYDNEY, 26 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le plus grand événement sportif féminin du monde arrive en Nouvelle-Galles-du-Sud (NSW) après que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont gagné les droits d'organiser la Coupe du monde féminine de football de la FIFA (Fédération internationale de football association) en 2023™.

Ce sera la première Coupe du monde féminine de la FIFA à avoir lieu en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et Sydney est bien positionnée pour accueillir des matchs clés notamment la finale lorsque les dates et lieux des matchs seront confirmés ultérieurement.

Gladys Berejiklian, Première ministre, a souligné que pour NSW, remporter les droits d'organisation constitue un coup d'éclat.

« Nous sommes ravis d'accueillir en Nouvelle-Galles-du-Sud les meilleures footballeuses du monde en 2023 pour ce tournoi historique qui va apporter à notre État d'énormes avantages culturels, sociaux et économiques pour les décennies à venir, » a déclaré Mme Berejiklian.

« Après ce qui aura été à ce jour une année sans précédent, l'annonce d'aujourd'hui est un sérieux réconfort moral — non seulement pour les fans du sport, mais encore pour la communauté au sens plus large de la Nouvelle-Galles-du-Sud. On peut attendre avec impatience 2023 comme une perspective s'accompagnant de nombreuses opportunités et créations d'emplois. »

Stuart Ayres, ministre de l'Emploi, de l'Investissement, du Tourisme et de Sydney-Ouest estime que le tournoi devrait attirer des joueurs et des fans enthousiastes des quatre coins du monde.

« La Coupe du monde féminine de la FIFA mettra en vedette pour la première fois des joueuses de 32 nations, et elles s'accompagneront de supporters venus de partout dans le monde, » a commenté M. Ayres.

« Cela a été un véritable effort d'équipe pour l'Australie. Notre proposition a été la plus solide et d'avoir assuré cette Coupe du monde réaffirme la Nouvelle-Galles-du-Sud comme une destination de choix pour les événements mondiaux.

« Cela jouera également un rôle significatif pour aider la reprise de notre économie locale du tourisme, avec un potentiel d'attraction de plus de 16 000 visiteurs dont on peut estimer qu'ils injecteront 21 millions de dollars australiens dans l'État. »

Geoff Lee, ministre du Sport par intérim, estime que le tournoi contribuera à l'essor du football féminin sur l'ensemble de NSW.

« C'est un gain immense pour la Nouvelle-Galles-du-Sud. Cela donne une impulsion puissante au sport de base et encourage la participation dans les villes et dans les régions, » a fait observer M. Lee.

« En 2023, il y aura des modèles et des héroïnes que les jeunes femmes de Nouvelle-Galles-du-Sud aspireront à égaler et je suis certain que cette Coupe du monde sera une inspiration pour notre prochaine génération de Matildas.

« On aime le football en Nouvelle-Galles-du-Sud et nous sommes impatients d'accueillir le monde entier pour un jeu mondial ici même dans notre arrière-cour.

Chris Nikou, président de la Fédération d'Australie de football, a affirmé : « La Coupe du monde féminine de la FIFA™ de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande sera une nouveauté sur beaucoup de plans. »

« Non seulement ce sera la toute première Coupe du monde de la FIFA™ organisée conjointement par une confédération et la toute première Coupe du monde féminine de la FIFA™ dans la région Asie-Pacifique, mais encore nous allons libérer un énorme potentiel de croissance pour le football féminin dans la région Asie-Pacifique. »

« Nous voudrions remercier nos gouvernements et le public australien qui ont appuyé notre candidature dès le début.

« Nous sommes vraiment enthousiastes à la perspective de ce partenariat avec le gouvernement de Nouvelle-Galles-du-Sud pour exploiter cette occasion unique dans la vie du football féminin qui pourrait devenir le sport le plus populaire en Australie. »

La Coupe du monde féminine de la FIFA de 2023 constitue le huitième volet de l'initiative de gouvernement de NSW de '10 Coupes du monde en 10 ans', laquelle continue à assurer pour notre État certains des plus grands et des meilleurs événements sportifs.

NSW a proposé le Stadium Australia, le Stade de football de Sydney et le Stade de Newcastle. Les affectations des divers matchs seront communiquées à une date ultérieure.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1196827/FIFA_Women_s_World_Cup_2023TM_Host_Nation_Announcement_Sydney_Opera_House_Projection_30_Second_Credi.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1196829/FIFA_Women_s_World_Cup_2023TM_Host_Nation_Announcement_Sydney_Opera_House_Projection.jpg