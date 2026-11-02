NS United Kaiun Kaisha gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NS United Kaiun Kaisha hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 354.59 JPY gegenüber 216.14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 69.78 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch