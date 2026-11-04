NS Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NS Solutions lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52.73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NS Solutions 37.69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105.32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 95.69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch