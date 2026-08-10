NS Group,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NS Group,Inc Registered hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41.07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NS Group,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 8.23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch