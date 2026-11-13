NS Group,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

NS Group,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

NS Group,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39.95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35.39 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NS Group,Inc Registered einen Umsatz von 7.61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch