NRW-Vizeministerpräsident Stamp: Zahlreiche Geschäfte können Ende April öffnen

ESSEN/BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (NRW), Joachim Stamp (FDP), glaubt an eine baldige Normalisierung für die Betriebe und Geschäfte in Nordrhein-Westfalen. Man werde prüfen, mit welchen hygienischen Auflagen Betriebe wieder in die Produktion gehen können, sagte er der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung.

"Ich bin der Überzeugung, dass auch zahlreiche Geschäfte Ende des Monats wieder öffnen können, wenn sichergestellt ist, dass dort die gleichen Regeln eingehalten werden wie in Supermärkten", betonte der NRW-Minister für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration. Es sei mit grosser Verantwortung verbunden, "dass wir einerseits Ansteckungsrisiken weiter minimieren, aber auch andererseits keine existentiellen Schäden verursachen durch Massnahmen, die nicht zwingend notwendig sind".

April 09, 2020