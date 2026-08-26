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26.08.2026 06:37:00
NRSpuntech Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NRSpuntech Industries präsentierte am 23.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 ILS. Im Vorjahresviertel hatte NRSpuntech Industries 0.090 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.63 Prozent auf 133.6 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 166.2 Millionen ILS gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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