NRSpuntech Industries hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 ILS, nach 0.070 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 146.1 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 180.0 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch