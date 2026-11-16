NRP Stone: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NRP Stone hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.0 Prozent auf 0.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch