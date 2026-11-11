NRG Yield A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NRG Yield A lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.42 USD gegenüber 2.00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 519.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 433.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch