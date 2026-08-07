NRG Yield A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NRG Yield A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 481.0 Millionen USD – ein Plus von 18.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NRG Yield A 405.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch