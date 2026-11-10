NRG Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NRG Energy hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.59 USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Energy 0.690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat NRG Energy im vergangenen Quartal 9.47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NRG Energy 7.58 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch