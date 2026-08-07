NRB Industrial Bearings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NRB Industrial Bearings präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.72 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.100 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 189.0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch