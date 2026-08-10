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10.08.2026 06:37:00
NPR-RIKEN legte Quartalsergebnis vor
NPR-RIKEN hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
NPR-RIKEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 114.17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 120.33 JPY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.42 Prozent auf 40.31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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