NPR-RIKEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NPR-RIKEN stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38.77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 138.14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 45.49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch