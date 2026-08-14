NPR Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NPR Finance äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.240 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 10.6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NPR Finance 10.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch