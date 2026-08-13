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13.08.2026 06:37:00
NPL Chemicals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NPL Chemicals hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 11.50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat NPL Chemicals im vergangenen Quartal 960.7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NPL Chemicals 666.6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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