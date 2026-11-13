NPL Chemicals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NPL Chemicals äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 682.9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.12 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch