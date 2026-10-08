|
08.10.2026 06:37:00
NPC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NPC hat am 07.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
NPC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36.72 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24.61 Prozent auf 3.95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22.84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 61.36 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37.33 Prozent auf 5.81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.