NPC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NPC hat am 07.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

NPC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36.72 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24.61 Prozent auf 3.95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22.84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 61.36 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37.33 Prozent auf 5.81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch