NPC hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 81.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 103.00 KRW je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.42 Prozent auf 109.34 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115.61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch