NPC veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 82.00 KRW. Im letzten Jahr hatte NPC einen Gewinn von 104.00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat NPC im vergangenen Quartal 109.34 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NPC 115.61 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch