NP3 Fastigheter AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NP3 Fastigheter AB gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 7.77 SEK gegenüber 5.05 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.71 Prozent auf 639.0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 572.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch