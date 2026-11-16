Nozawa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nozawa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13.10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31.91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5.81 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nozawa 5.77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch