Nozawa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nozawa präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.85 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nozawa im vergangenen Quartal 5.52 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nozawa 5.81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch