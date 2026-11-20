Novus Group International AB hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.200 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Novus Group International AB 12.1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch