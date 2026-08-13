Novus Capital A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Novus Capital A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novus Capital A ein Ergebnis je Aktie von -0.220 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 104.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novus Capital A einen Umsatz von 8.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch