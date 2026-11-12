Novus Capital A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Novus Capital A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novus Capital A ein Ergebnis je Aktie von -0.160 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Novus Capital A im vergangenen Quartal 13.1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novus Capital A 33.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch