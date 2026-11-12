Novus Acquisition Development öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Novus Acquisition Development hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novus Acquisition Development einen Umsatz von 0.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch