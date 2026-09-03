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03.09.2026 06:37:00
Novra Technologies präsentierte Quartalsergebnisse
Novra Technologies äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.8 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.ch
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