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21.08.2026 06:37:00
Novozymes A-S (B) Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novozymes A-S (B) Un hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 1.30 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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