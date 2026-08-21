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21.08.2026 06:37:00
Novozymes A-S (B): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Novozymes A-S (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.75 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2.19 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Novozymes A-S (B) im vergangenen Quartal 8.34 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novozymes A-S (B) 7.60 Milliarden DKK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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