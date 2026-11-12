Novotek (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Novotek (B) hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novotek (B) ein EPS von 1.19 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 136.9 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 16.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch