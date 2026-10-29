Novoray A legte Quartalsergebnis vor

Novoray A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37.19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 417.9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 304.6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch