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27.11.2026 06:37:00
Novolog (Pharm Up 1966) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novolog (Pharm Up 1966) gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 0.04 ILS gegenüber 0.010 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 475.2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 483.6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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