Novogene A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Novogene A hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Novogene A im vergangenen Quartal 557.4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novogene A 538.1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch