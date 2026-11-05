Novo Nordisk vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Novo Nordisk hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.79 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.50 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.63 Prozent auf 79.20 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74.98 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4.75 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 73.79 Milliarden DKK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch