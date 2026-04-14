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Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056

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Partnerschaft angekündigt 14.04.2026 14:41:00

Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester

Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester

Novo Nordisk und OpenAI wollen zusammenarbeiten und Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um neue Medikamente zu entdecken und die Effizienz zu steigern.

Novo Nordisk
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Eine am Dienstag angekündigte strategische Partnerschaft sieht vor, dass die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von OpenAI in die gesamten Betriebsabläufe des Pharmakonzerns integriert werden. Dies soll den Beschäftigten helfen, Daten zu analysieren und neue Medikamentenkandidaten zu identifizieren.

"Die Integration von KI in unsere tägliche Arbeit gibt uns die Möglichkeit, Datensätze in einem bisher nicht möglichen Ausmass zu analysieren, Muster zu erkennen, die wir bisher nicht sehen konnten, und Hypothesen schneller denn je zu testen", sagte Novo-Nordisk-CEO Mike Doustdar. "Das bedeutet, neue Therapien zu entdecken und sie schneller als je zuvor auf den Markt zu bringen."

Die Partnerschaft wird die Fähigkeiten von OpenAI auch anwenden, um in der Produktion, der Lieferkette, dem Vertrieb und den Unternehmensabläufen effizienter zu werden. Pilotprogramme werden in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und im kaufmännischen Bereich gestartet. Die vollständige Integration soll bis Ende 2026 erfolgen.

Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Die Novo Nordisk-Aktie legt an der Börse in Dänemark zeitweise 4,07 Prozent auf 247,95 DKK zu.

DOW JONES

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Bildquelle: Novo Nordisk