Novo Nordisk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Novo Nordisk hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.74 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.96 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.49 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.86 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5.22 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 73.46 Milliarden DKK gesehen.

Redaktion finanzen.ch