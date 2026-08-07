|
07.08.2026 06:37:00
Novo Nordisk stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.74 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.96 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.49 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.86 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5.22 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 73.46 Milliarden DKK gesehen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.