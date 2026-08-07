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07.08.2026 06:37:00
Novo Nordisk (spons ADRs): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Novo Nordisk (spons ADRs) hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk (spons ADRs) 0.910 USD je Aktie erwirtschaftet.
Novo Nordisk (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.21 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.802 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 11.25 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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